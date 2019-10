Viskraam voor het laatst op markt in Kerkdriel: 'Doodsteek voor ondernemers'

Die nieuwe wetgeving verplicht gemeenten om een bepaalde duur te stellen aan vergunningen die worden verstrekt. Omdat de vergunning van de broertjes afloopt, kan in Kerkdriel daarom iedereen zich inschrijven om het huidige plekje van de Visbroeders te bemachtigen. 'Iedereen kan zich inschrijven, dus wij ook, en dan gaan ze uiteindelijk loten. Dan moet je dus maar geluk hebben dat je je plekje kunt behouden', zegt Aard.

De Visbroeders wachten de loting niet af en wijken noodgedwongen uit naar het naastgelegen dorp Velddriel. 'Daar konden we direct terecht, dus daarom is woensdag onze laatste dag op de markt in Kerkdriel. We kunnen niet anders, want als we straks met lege handen staan na de loting hebben we gewoon geen plekje meer op de woensdag.'

Verslaggever George Borghouts in gesprek met de Visbroeders:

Grote onzekerheid bij ondernemers

Op de andere dagen van de week staan de broers in andere gemeenten. 'Daar gaat dit probleem over een paar jaar natuurlijk ook spelen. Je bouwt jarenlang een klantenkring op en dan moet je gaan loten om je plekje te behouden. Dit kan echt de doodsteek worden voor ambulante ondernemers.'

Ze krijgen steun van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. Zaterdag overhandigde de voorzitter een rapport aan staatssecretaris Mona Keijzer waarin de gevolgen van de nieuwe wetgeving worden geschetst. 'Het is echt niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Dit zorgt voor grote onzekerheid bij ondernemers. Hoe kun je nu investeren in een onderneming als je binnen een paar jaar weer weg moet en dan je verkoopplek kwijt bent?', aldus Henk Achterhuis, voorzitter van de vereniging.

Radiopresentator Hans van den Hoorn in gesprek met Henk Achterhuis:

Gemeente: loting transparant en eerlijk

In de meeste gemeentes zijn de gevolgen nog niet merkbaar, maar in Kerkdriel dus wel. 'Dit is één van de eerste voorbeelden van de gevolgen van die wetgeving. Maar gemeentes hebben er dus zelf ook een stem in. Ze mogen geen vergunningen voor onbepaalde tijd afgeven, maar waarom zou je dan een vergunning voor maar drie jaar verlenen. Je kunt ondernemers toch ook een plek voor tien jaar geven?', vraagt Achterhuis zich hardop af.

De gemeente Maasdriel, waar Kerkdriel onder valt, laat weten dat ze al langere tijd vergunningen afgeven voor drie jaar. Om ondernemers tegemoet te komen hebben ze die termijn al verlengd naar vijf jaar. Volgens Achterhuis is die termijn veel te kort om investeringen terug te kunnen verdienen. Ook het lotingssysteem dat gehanteerd wordt, vindt hij verwerpelijk. Maar de gemeente Maasdriel is duidelijk: 'Er is er gekeken of er een voorselectie gemaakt kan worden op basis van kwaliteitseisen. Echter, beoordeling op kwaliteit van product en/of dienstverlening is niet objectief te maken. Loting biedt een transparante en neutrale manier, waarbij het speelveld van elke ondernemer (ook de huidige vergunninghouders) hetzelfde is.'