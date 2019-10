Warmtematjes, kranten en noten gezocht voor de Egelopvang

De egelopvang in Nijmegen is een onderdeel van de Dieren Ambulance Nijmegen(DAN). Al heel wat keren heeft de DAN te hulp moeten schieten bij egels die vast zaten in een net of een tuinomheining, egels die door roofdieren zijn beetgenomen of egels moeten helpen die in een vijver terecht waren gekomen.

In de opvang worden de dieren ondergebracht en verzorgd. Er wordt hier geprobeerd om met de juiste medische verzorging en voeding het dier te helpen. Vanuit een grote omgeving worden egels naar deze egelopvang gebracht. Alle egels proberen wij zo snel mogelijk weer uit te zetten in de natuur, hiervoor moeten weersomstandigheden natuurlijk wel meewerken.

Voor de verzorging van onze egels hebben wij verschillende spullen nodig.

-Warmtematjes

-Speentjes voor het voeden van jonge egels

-Noten (walnoten, eikels, beukennootjes enz.)

-Fruit

- Droge bladeren voor de buitenverblijven.

- Kranten. Gevouwen en losse kranten. De losse kranten gebruiken ze in de hokken en worden iedere dag vervangen. Maar daarnaast maken we van kranten ook egelslaapzakken. De slaapzakken dienen als nest/holletje, hier slapen ze in. Wilt u ook een egelslaapzak vouwen? Via onderstaande video ziet u hoe dat moet.

De spullen kunnen gebracht worden naar de Dieren Ambulance Nijmegen. Dagelijks tussen 09.00-17.00 ook in het weekend.

Thijmstraat 121

6531 CP Nijmegen