“Help mee om de monsters weg te jagen uit het Voerman Museum Hattem!”

Vader en zoon Voerman roepen de jeugd te hulp in het pas verschenen boekje ‘Speurtocht Voerman Museum Hattem’. Dit gratis boekje is speciaal gemaakt voor de jongste bezoekers.

Red de hertogin

‘Speurtocht Voerman Museum Hattem’ staat vol met leuke opdrachtjes en puzzeltjes om op te lossen. Een koe tekenen, de duizenden jaren oude klokbeker repareren, of de hertogin redden die gevangen wordt gehouden in een toren. Met deze klussen help jij de lastige monstertjes weg te jagen die zich in het museum hebben verstopt.

Eigen zwaard

In het boekje staan ook quiz-vragen en lees je over de geschiedenis van Hattem. En er staat precies in hoe jij je eigen zwaard kunt maken. Zo’n zwaard kun je ook als bouwpakket in de museumwinkel krijgen.

Spannend avontuur

Dit gratis boekje biedt een boeiende speurtocht door het Voerman Museum Hattem, zodat het ook voor de jongste gasten een nog spannender avontuur wordt.