Luister jij nog cd's? Veel mensen niet, en daarom sluit Albert nu zijn winkel

door Madelien Jansen

Met zijn favoriete plaatje op de achtergrond - Melody Road van Neil Diamond - maakt de 66-jarige Arnold Kassenberg zich klaar voor een nieuwe werkdag. Misschien wel zijn laatste, want als de schappen van zijn Zutphense winkel leeg zijn sluit hij voorgoed de deuren.

'Niet makkelijk'

Met gemengde gevoelens hangt de winkelier de laatste 'uitverkoop' bordjes in de etalage. 'Het staat me toch een beetje tegen om afscheid te moeten nemen.' Zijn kinderen hebben afgelopen weekend de meeste posters met de diverse kortingen opgehangen. 'Ik had daar wat problemen mee, zij pakken wat meer door. Ze hebben iets meer afstand.' Het afronden van zijn winkel emotioneert hem zichtbaar. 'Ik had niet gedacht dat ik het nu al moest afsluiten. Ik dacht dat ik nog wel even door kon.'

De tekst gaat verder onder de video



Markt holt achteruit

Mede door zijn kinderen besloot Kassenberg kort geleden dat het genoeg is geweest. Zijn pensioen nadert en de markt voor cd's, lp's en dvd's holt in rap tempo achteruit. Na 45 jaar zet de winkelier daarom nu een punt achter zijn zaak in de Beukerstraat. 'Ik vind het moeilijk te verkroppen dat het allemaal zo snel terugloopt. Veel mensen hebben nu geen apparatuur meer in huis. Ik denk dat we toe gaan naar een maatschappij zonder geluidsdragers', aldus Kassenberg.

De teruglopende markt is niet iets van het afgelopen jaar. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal cd- en dvd-winkels de laatste tien jaar van 815 naar 245 daalde. Kassenberg staat daardoor al een poosje alleen voor in zijn winkel. 'Op een gegeven moment lukt het niet meer om personeel te houden, hoe lief ze ook zijn. Dan ga je alleen door. Dat gaat je op den duur opbreken, zes dagen in de week werken.'

Bloemen en wijn

Toch blijven vaste klanten de Zutphense winkelier bezoeken. Geertrud Dorhout uit Zutphen komt met haar zoon maandelijks in de winkel, voor cd's en dvd's. 'Het is gewoon lekker dat je iets vast kunt pakken en dat je hier even lekker kunt rondneuzen. Op internet kun je vaak geen goed beeld krijgen van wat je koopt.' Dat Music All In gaat sluiten betreurt ze. 'We zijn een beetje ouderwets, we draaien nog vaak cd's vooral in de auto, dus dat de winkel sluit vinden we heel jammer.'

Nu klanten weten dat de winkelier een punt zet achter zijn winkel komen velen nog even persoonlijk gedag zeggen. Sommigen laten zelfs een blijk van waardering achter. 'Een klant bracht vanmorgen een bos bloemen mee en een flesje wijn. Dan moet je wel even wat wegslikken.' De gesprekken met klanten en de levendigheid in de winkel gaat de ondernemer straks missen. 'Dat zal straks wel even wennen zijn.'

De internetwinkel

Als alle platen en cd's zijn verkocht, sluit Kassenberg voorgoed de deuren. De klanten moeten dan op zoek naar een nieuw adresje voor hun muziek en films. Dorhout is bang dat ze voor de dichtstbijzijnde cd-winkel straks naar Arnhem moet. 'Als je daar toevallig bent is het leuk, maar daar rij ik niet speciaal naar toe.' En dus zit er waarschijnlijk maar één ding op. 'Ik denk dat we dan toch naar de internetwinkel moeten.'



Deze maand is Music All In nog open, daarna gaat Kassenberg van zijn pensioen genieten. Een nieuwe hobby of tijdsbesteding heeft hij nog niet in gedachten. 'Ik wil dit eerst gewoon klaar hebben en dan kijken we met de hele club wel of er voor mij nog wat te vinden is naast de muziek.'