Oorlogsmonument van verwrongen staal Oude Rijnbrug

Maandag is het monument officieel onthuld. 'Het is een deel van de voormalige Rijnbrug, van 3 bij 4 meter groot. Dit brugdeel werd in februari 2018 bij archeologische werkzaamheden opgegraven op het Coberco-terrein', laat de gemeente Arnhem weten.

Deze zogeheten Tweede Rijnbrug is tijdens de Duitse bezetting gebouwd als opvolger van de eerste. Die sneuvelde tijdens de Duitse invasie in 1940.

Na de Slag om Arnhem is deze brug volledig gebombardeerd. 'Door de kracht van de bommen is het dikke staal compleet verwrongen. Het is waarschijnlijk dit deel het voetgangers- of fietsersgedeelte aan de zijkant van de burg heeft ondersteund.'

Van de oude brug, waar zo hard om gevochten, was tot nu toe geen spoor zichtbaar, meldt de gemeente. 'Dat is nu anders. En mooi, zeker nu er steeds minder getuigen van de verwoestende oorlog over zijn. Bovendien was het gisteren 7 oktober, precies 75 jaar na het bombardement op de brug.'