Apeldoornse aandacht voor wensen woonwagenbewoners

door Bastiaan van Blokland

Niet alleen telt Apeldoorn een flink aantal mensen dat woont in woonwagens of daarin zou willen wonen, ook is de Veluwse stad een uitvalsbasis voor kermisexploitanten. Ook zij zijn gehecht aan deze manier van leven. Maar er komen al jarenlang geen nieuwe plekken bij.

Tegen wil en dank

In totaal geven 169 Apeldoorners aan liever in een woonwagen te wonen, nu of in de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek naar woonwensen in Apeldoorn. Door ruimtegebrek wonen meerdere generaties woonwagenbewoners soms samen in een woonwagen, bouwen zij illegaal bij of komen ze tegen wil en dank in een rijtjeshuis terecht.

Sabina Achterbergh maakt zich al jaren sterk voor de positie van woonwagenbewoners. Ze is zelf half-Sinti en adviseerde onderzoeksbureau Labyrinth bij het opzetten van hun onderzoek. Die deed dit uiteindelijk in opdracht van de gemeente Apeldoorn.

Afgeslankt

De gemeente kent veel standplaatsen, verdeeld over tientallen plekken. Sommige zijn groot en soms zijn het plaatsen waar maar zes trailers staan, omsloten door een woonwijk. Kamp De Haere, bij Wenum-Wiesel, was vroeger een plek waar meer dan 180 gezinnen woonden. Er staan nu nog iets meer dan zestig trailers. Jarenlang werden gezinnen verplaatst naar andere locaties, het kamp werd afgeslankt.

Achterbergh spreekt van een 'uitsterfbeleid'. Maar zo'n beleid mag sinds vorig jaar niet meer. Na een goed gesprek met de toenmalige burgemeester John Berends en het onderzoek dat de behoefte weergeeft, heeft Achterbergh hoop op verbetering.

Werk maken van de situatie

Bewoners willen dat de gemeente eindelijk werk maakt van hun situatie, in de hoop dat er weer standplaatsen worden gecreëerd en zij er eventueel een eigen trailer op mogen zetten. Op die manier zitten zij ook niet vast aan een woonwagen die de woningbouwvereniging verhuurt. De gemeenteraad praat ook daar donderdagavond verder over.

