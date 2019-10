Kleine musea schreeuwen om meer bezoekers: 'We zijn goedwillende amateurs'

door Melanie Lokate

Wegvloeiende lijnen vormen de zee. Bootjes, de Amsterdamse grachtengordel, maar ook koeien. De waterachtige tafereeltjes krijgen nog meer gevoel door de waterverftechniek. Dio Konijnenberg uit Apeldoorn schildert al tientallen jaren.

Euhm MAS, wie?

De 77-jarige kunstschilder heeft al menig expositieruimte en museum gezien. De komende drie maanden is zijn werk te bewonderen in MAS in Vorden, het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst.

En die zijn maar wat blij met hem. Wouter Derksen helpt hem vanmiddag met alles. 'Je moet het allemaal goed vastdraaien hoor', zegt hij. 'Moet deze niet iets hoger hangen', vraagt Konijnenberg. 'Nee, hij moet iets meer naar rechts. Ja ho, stop zo is het goed'. 'Mooi.'

'Nee mensen kennen ons helaas nog niet'

Terwijl Konijnenberg het huishoudtrapje inklapt, loopt hij naar de volgende muur. 'We zijn blij dat hij er is', zegt Werner J. de Wilde. Hij is voorzitter van het museum. Maar op de vraag of mensen de tentoonstelling ook weten te vinden antwoord hij: 'Dat is lastig in te schatten. We hebben in de Achterhoek More in Gorssel, STAAL in Almen, Mondriaan in Winterswijk, Willink in Ruurlo en wij, MAS, liggen daar precies tussenin in Vorden. Maar niemand kent ons nog, helaas'.

In zijn ogen is nog wel een lach te zien, maar samen met de vrijwilligers zouden ze in Vorden graag zien dat er meer mensen naar de kunst komen kijken. 'De kunst is echt heel goed', zegt Wouter Derksen. Het museum heeft een vaste collectie en wisseltentoonstellingen. Naast de aquarellen van Konijnenberg zijn de komende tijd ook de glaskunstwerken van Henk van der Vegt te zien.

'Melchers heeft geld zat voor campagne, wij niet'

'We hebben 2000 werken in ons bezit.' En daar zit volgens de Wilde en Derksen ook precies het probleem. 'Al ons geld zit in de kunstwerken en dat betekent dat er geen geld over is om ons te promoten', legt Derksen uit. 'Die meneer Melchers kan heel makkelijk zijn portemonnee trekken en een dure campagne inzetten om een nieuwe tentoonstelling te promoten, dat willen wij ook wel, maar dat kunnen we niet.' Dio Konijnenberg ziet dat ook gebeuren. 'Maar het gaat niet alléén om promotie. De kwaliteit van de kunstwerken moet ook goed zijn.

Samenwerking met andere musea

Het Vordense Museum trekt per jaar zo'n 600 betalende bezoekers. 'Maar er komen er 2000 hoor,' vertelt De Wilde. De kunstroute in Bronckhorst zorgt dat er veel mensen binnenkomen. Daarnaast zit het museum nu in het dorpshuis. 'In deze zaal bijvoorbeeld wordt yoga gegeven en mensen vertellen me wel eens dat ze hier op een matje liggen en naar schilderijen kijken, maar dat levert ons natuurlijk niets op', lacht hij.

Het museum wil meer bezoekers trekken en zoekt daarom andere mogelijkheden. 'We zijn aangesloten bij Erfgoed Gelderland en spreken daar met andere musea. We horen dat er veel meer musea met dezelfde problemen worstelen', legt de voorzitter uit.

'We gaan nu kijken of we een samenwerking kunnen zoeken met scholen. Daarnaast zou het prachtig zijn als we de samenwerking met een museum aan kunnen gaan. Het wordt dan allemaal iets professioneler.' Al lachend voegt hij daaraan toe: 'We zijn goedwillende amateurs met veel bezit.'

Bezoekers naar huis met positief gevoel

Ook Konijnenberg ziet de kleine musea worstelen. 'Publiciteit is belangrijk, maar dat krijgen ze vaak niet. En ik ben wel eens in 't Fiskershúske in Moddergat, helemaal in het noorden aan de kust. En daar kwamen zelfs meer bezoekers dan in het Rijksmuseum. En dat komt omdat dat op een route ligt waar Japanners massaal langskomen. Nou dat heb je hier in de Achterhoek niet.'

In de tentoonstellingszaal worden de stoelen inmiddels allemaal netjes neergezet. 'We zetten de laatste puntjes op de i,' zegt Derksen. Konijnenberg loopt nog met een doekje langs de schilderijen. 'Natuurlijk is het fijn als ik de komende tijd een schilderij verkoop, maar ik vind het veel belangrijker dat hier mensen komen en dat ze met een positief gevoel naar huis gaan.'