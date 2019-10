Einde MKZ-zaak Kootwijkerbroek in zicht

Hoe de rechtszaak verder gaat over de MKZ-uitbraak in Kootwijkerbroek wordt woensdagmiddag duidelijk. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag houdt dan een nieuwe zitting.

Het CBb, de hoogste economische rechter in Nederland, wordt om een uitspraak gevraagd of het besluit terecht was om in 2001 duizenden dieren te ruimen in Kootwijkerbroek vanwege een uitbraak van het mond-en-klauwzeervirus (MKZ). Boeren en medestanders spanden de rechtszaak aan omdat ze denken dat het virus er destijds niet was.

Heropening onderzoek

De rechter sloot in mei dit jaar het onderzoek en bepaalde dat het voor 6 augustus uitspraak zou doen. Vanwege aanvullende vragen die opkwamen is het onderzoek heropend. Woensdagmiddag is opnieuw een zitting gepland, waar ook een drietal deskundigen verschijnt die het dossier hebben bestudeerd.

Afgelopen week bleek dat het niet meer na te gaan is of er in 2001 daadwerkelijk mond-en-klauwzeer (MKZ) is geweest in Kootwijkerbroek. De drie deskundigen oordelen dat bij de testen destijds afgeweken is van de voorschriften. Dit staat in stukken die Omroep Gelderland in handen heeft.

Betrokkenen verwachten dat woensdagmiddag de laatste inhoudelijke zitting is en de rechter een datum bepaalt waarop uitspraak wordt gedaan.

