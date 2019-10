Zorginstelling DeSeizoenen met vestigingen in Zutphen en Loenen overtreedt de regels

De inspectie startte vorig jaar een onderzoek na berichtgeving in dagblad Trouw. Aanleiding vormden 'verontrustende signalen over bestuurlijke en financiële constructies' die niet in orde zouden zijn. DeSeizoenen biedt op zes locaties in Nederland 24-uurs zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Twee van die locaties zijn in Loenen en Zutphen.

Dubbele petten

Bij het onderzoek is specifiek gekeken naar de bestuurs- en de financieringsstructuur van de dienstenconstructie van DeSeizoenen in de periode 2016-2017. Door dubbelrollen van bestuurders bij DeSeizoenen en het (facilitaire) ondersteuningsbedrijf Care Shared (CSS) ontstond volgens de inspectie een schijn van belangenverstrengeling.

Zo was de zorginstelling volgens het onderzoek niet transparant over de bedragen die DeSeizoenen voor de dienstverlening van CSS was verschuldigd. Ook zijn financiële transacties tussen de twee bedrijven rond ICT-investeringen niet correct vastgelegd. Volgens de inspectie schendt DeSeizoenen daarmee de gedragscode die zorginstellingen onderling hebben afgesproken.

Maatregelen

De inspectie heeft aan de bestuurders van DeSeizoenen gevraagd een einde te maken aan deze onwenselijke constructie, voor zover deze nu nog bestaat. De zorginstelling geeft in een verklaring op haar website aan dat DeSeizoenen de verbeterpunten uit het rapport opvolgt.

'DeSeizoenen neemt de bevindingen uit het onderzoek van de IGJ en NZa serieus', valt te lezen. Zo zou een dubbele-petconstructie van de directeur versus aandeelhouder eerder dit jaar al zijn beëindigd.

