Nijmegen gaat Graafseweg verder versmallen

De Graafseweg in Nijmegen wordt verder versmald. De gemeente wil na de renovatie van de Waalbrug beginnen met de werkzaamheden. Op het deel tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg kan het verkeer straks nog maar over één in plaats van twee rijstroken.

door Sven Strijbosch

'De herinrichting van de Graafseweg moet de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroten', stelt verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens (Mobiliteit).

Tijden veranderen

De Graafseweg was van oudsher een nationale route tussen noord- en zuid-Nederland. Aan de inrichting is sinds de aanleg in de jaren '70 niets veranderd. 'Met de komst van de A50 in 1976 en de bouw van stadsbrug De Oversteek in 2013 is de weg geleidelijk veranderd in een stadsweg. Het uiterlijk van de weg sluit nog niet aan bij de nieuwe functie. De Graafseweg is te breed waardoor er vaak te hard gereden wordt en de auto’s rijden dicht langs de huizen, meent de gemeente.

In 2017 is het eerste deel van de Graafseweg aangepast. Er komt met de verdere versmalling meer ruimte vrij voor bijvoorbeeld een ventweg of fietspad langs de aanliggende woningen. Nijmegen wil omwonenden meenemen in de precieze invulling van de vrijgekomen ruimte.

Er is ook onderzoek gedaan naar verdere versmalling op het stuk Graafseweg tussen de Wolfskuilseweg en Cavaljéweg. Versmallen is daar niet mogelijk aangezien het de doorstroming ernstig zou hinderen. 'Het is wel zinvol om de rijstroken smaller te maken zodat verkeer minder hard rijdt en ruimte ontstaat voor een fietspad langs de woningen, zoals dat ook op de rest van de Graafseweg ligt', vertelt de wethouder.

Twee miljoen euro

Wanneer de werkzaamheden precies starten is nog niet duidelijk, maar volgens de wethouder kan dat snel na het afronden van de Waalbrug. De gemeente heeft twee miljoen euro beschikbaar voor de versmalling. 'Ik hoop dat we het daar mee redden, maar we gaan in ieder geval beginnen', benadrukt Tiemens. 'Dit is wat er tot nu toe aan financiële middelen bij elkaar is geschraapt.'

