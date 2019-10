In 2020 meer plekken voor woonwagenbewoners Apeldoorn

door Bastiaan van Blokland

Dolblij is ze, Grada van der Vaart. Samen met haar tante Annie en nog enkele andere inwoners van verschillende woonwagenkampen in Apeldoorn was ze bij de vergadering aanwezig. Van der Vaart sprak de raad toe. En met succes.

'Toezegging is belangrijk'

Onderzoek in opdracht van de gemeente toonde aan dat er een grote behoefte is aan meer plekken voor zowel woonwagenbewoners als kermisexploitanten. In totaal gaat het om 169 mensen. De wethouder wil daar iets aan gaan doen.

Sukran Aksoy van Lokaal Apeldoorn: 'Het is belangrijk dat er een toezegging binnen is, daar zijn wij erg blij mee. In de afspraken van 2020 komt de wethouder met cijfers.'

'Wachttijden te overzien'

De partij maakte zich, net als GroenLinks, al langer hard voor meer standplaatsen. 'Ik ben blij dat we komend jaar iets terugzien. Dat we niet nog langer hoeven te wachten', zegt Danny Huizer van de partij.

'Natuurlijk zal niet alles binnen twee jaar opgelost zijn. Dat was het bij de huursector ook niet, maar dan zijn er tenminste wachttijden die te overzien zijn.'

Spoedig een plekje krijgen

In recent onderzoek wordt de gemeente geadviseerd voort te maken met nieuwe standplaatsen. Met name 27 mensen van 30 jaar of ouder zouden daar 'spoedig' in moeten worden voorzien, is de aanbeveling.

In een brief aan de raad stond eerder dat er op dat moment 115 woningzoekende woonwagenbewoners waren. In de woonvisie van 2020 moet er een plan liggen hoe met die vraag om te gaan.

