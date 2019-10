Meerdere woninginbraken in Rheden

In de nacht van zondag 1 op maandag 2 september loopt deze man door Rheden. Hij is op verschillende camera’s gespot. Diezelfde nacht zijn er vier pogingen tot inbraak in dezelfde wijk.

Bekijk de beelden.

De politie is op zoek naar de man die op de beelden te zien is. Rond de tijd van de inbraken is hij namelijk ook gezien bij verschillende woningen. Nu willen ze weten wat hij daar deed en of hij meer weet.

Signalement

Op de beelden is te zien dat het om een slanke kale man gaat.

Bent u die man op de beelden, weet u wie dit is of kunt u meer vertellen over deze reeks inbraken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Het zaaknummer is: 2019391262. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier.