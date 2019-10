Graafmachines nemen Kootwijkerzand over

door Wim van Amerongen

Normaal is de zandverstuiving bij Kootwijk een oase aan rust. Maar dat is de komende weken wel even anders. Graafmachines en trekkers rijden af en aan over het zandlandschap. 'Het Kootwijkerzand is een gebied waar je normaal heerlijk in alle rust doorheen kunt dwalen, maar de komende weken wordt er gewoon even gewerkt', legt boswachter Laurens Jansen uit.

Ongewenste planten

De bovenste vijf centimeter van het zand wordt weggegraven. Als dat niet gebeurt, zal de zandvlakte over enkele jaren begroeid zijn. 'Je ziet hier al grote plakkaten mos. Dat is het Grijs Kronkelsteeltje, een soort die hier eigenlijk helemaal niet thuis hoort', legt Jansen uit. 'Deze legt het zand vast, waardoor het niet meer kan stuiven. Het stuivende zand is essentieel voor de planten en dieren die hier voorkomen.'

Foto: Omroep Gelderland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het mos via tanks in het Kootwijkerzand terecht gekomen. Door de grote hoeveelheid stikstof in de lucht kan deze mos snel groeien.

Lootjes trekken

En dus wordt de bovenste laag van het zand met uiterste precisie weggegraven. De komende tijd is de grootste zandverstuiving van West-Europa de speeltuin van de graafmachinisten. 'Als klein kind speel je met speelgoedgraafauto's in de zandbak. Wij doen precies hetzelfde, maar dan op ware grootte', grapt aannemer Jan Willem van den Brink.

Foto: Omroep Gelderland

'Hier werk je lekker vrij, in een mooie omgeving. We kunnen heerlijk ons ding doen', vertelt hij verder. Volgens hem stonden de machinisten in de rij om op het Kootwijkerzand aan de slag te kunnen. 'We hebben bijna lootjes moeten trekken. Het was bijna even vechten om te bepalen wie welke taak krijgt, maar gelukkig zit iedereen nu op zijn plek.'

Ecoduct

Het vele zand dat de machinisten afgraven wordt even verderop weer hergebruikt. 'Het zand gaat naar een depot. Daarna wordt het gebruikt voor de bouw van een ecoduct over de provinciale weg bij Nieuw-Milligen', legt Jansen uit.