Burgemeester: “Illegale productie van drugs tolereren we niet in Elburg”

In het bedrijfspand is een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen en er zijn aanwijzingen voor minimaal één eerdere oogst in de aangegeven ruimte. Naast de hennepkwekerij is er sprake van diefstal van stroom.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “Illegale productie van drugs tolereren we niet in Elburg. We treden actief op tegen ondermijnende criminaliteit. Mede door het illegaal afnemen van stroom is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan in de oude binnenstad, ik denk dan vooral aan de brandveiligheid. Ik beschouw dit als een ernstig feit en sluit het pand voor zes maanden.”

De hennepplanten (268 stuks) zijn in beslag genomen en vernietigd en de aangetroffen chemicaliën en materialen zijn afgevoerd.