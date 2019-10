Serie inbraken in bestelauto's

Op dinsdag 13 augustus rijdt om kwart over 2 ’s nachts een auto langs een terrein aan de Industrieweg in Putten. De wagen slaat links af en verdwijnt uit het beeld. Een paar minuten later verschijnen twee mannen. Ze knippen een gat in het hek van het terrein en lopen richting een bedrijfswagen.

De verdachten krijgen de bus open en lopen door naar de schuifdeur. Eenmaal in de bus stoppen ze verschillende soorten gereedschap in hun tas. Als de heren in de grote bus klaar zijn, bekijken ze de kleine en gaan er vervolgens vandoor.

Bekijk de beelden.

Ongeveer een uur later hebben ze weer toegeslagen maar dan in Nijkerk. Een donkerkleurige stationwagen parkeert om kwart over drie ‘s nachts op de Arkerpoort. Daar lopen twee mannen naar een bedrijf toe en breken daar verschillende auto’s open. Er is voor een flink bedrag aan gereedschap meegenomen.

Signalement

De politie is op zoek naar twee blanke mannen, vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud. Beiden zijn rond de 1.80 meter lang.De een droeg een donkerblauwe jas met capuchon en een witte rits. Daaronder had hij een blauwe spijkerbroek en witte sneakers van het merk Nike. Hij heeft een zwarte sporttas met witte adidas strepen en een blauwe betonschaar met zwarte handgrepen.

De ander droeg een donker petje, een gecamoufleerde driekwart jas met het merkteken ‘Canada Goose’ op zijn linker mouw. Daaronder een zwarte trainingsbroek met een oranje streep op de zijkant van zijn bovenbeen en een opvallend oranjekleurig embleem, vermoedelijk een leeuw. Onder de broek, droeg hij witte sneakers met een zwarte hak.

Weet u wie dit zijn of weet u meer over deze inbraken. Bel dan de gratis tiplijn van de politie: 0800-6070. Het zaaknummer van deze diefstal is: 2019360074.