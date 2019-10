Jongen nog vast na vondst halfnaakte vrouw in weiland

De politie onderzoekt een mogelijke zedenzaak in Heelweg waarbij een jonge vrouw dit weekend deels ontkleed in een weiland werd gevonden. Een minderjarige jongen zou bij de vrouw zijn geweest. Hij werd aangehouden en zit nog steeds vast, aldus de politie.

De jonge vrouw werd in de nacht van zaterdag of zondag aangetroffen in het weiland bij discotheek De Radstake. Agenten die op de melding afgingen, kregen niet direct duidelijk wat er is gebeurd.

Omdat een zedenzaak niet is uitgesloten, is de minderjarige jongen aangehouden. Hij zit nog altijd vast.

Opheldering

Het onderzoek is in volle gang. 'We onderzoeken wat er precies is gebeurd die avond, wie daarbij betrokken waren en of er überhaupt sprake is van een strafbaar feit. Om daar duidelijkheid over te krijgen moeten we onder meer uitgebreid met de vrouw, maar ook met de aangehouden jongen en eventuele getuigen praten', aldus de zegsman.

De politie is volgens hem terughoudend met het delen van informatie in een mogelijke zedenzaak. 'Dat doen we om twee redenen: het onderzoek is lastig en de impact op betrokkenen is enorm.'