Ontsnapte tbs'er Van Z. opgepakt in Parijs

De 40-jarige ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is woensdag opgepakt in Parijs. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Van Z. nam vrijdag 4 oktober de benen tijdens een verlof vanuit de Nijmeegse Pompekliniek. Daar zat hij vast wegens zedendelicten.

Van Z. is rond 18.45 uur aangehouden in een internetcafé in Parijs. Er was een nauwe samenwerking met de Franse politie, aldus het OM. Als hij meewerkt aan zijn uitlevering, kan hij snel weer in Nederland zijn. Als hij niet meewerkt, kan het weken duren. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat Van Z. tijdens zijn ontsnapping delicten heeft gepleegd.

De moeder van Van Z. bevestigt aan Omroep Gelderland dat haar zoon is opgepakt. Van Z. ontsnapte vrijdag in Nijmegen op de fiets aan zijn begeleiding. De politie maakte na drie dagen zijn naam publiekelijk bekend in de hoop op tips van getuigen. Ook werd een foto verspreid.

Onderhandelpoging

De tbs'er probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer. Van Z. zei in een e-mailwisseling met Omroep Gelderland ondergedoken te blijven totdat twee medewerkers zouden opstappen. De Pompekliniek ging niet in op die eis.

Verlof ingetrokken

De ontsnapping was voor de Pompekliniek wel aanleiding om alle verloven in te trekken. Het was namelijk de derde keer in korte tijd dat een cliënt het hazenpad koos. Dat leidde tot verontwaardiging in de omgeving en bij de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

De kliniek heeft inmiddels laten weten mee te doen aan een experiment met enkelbanden voor tbs-veroordeelden. Dat moet ontsnappingen in de toekomst verhinderen.

