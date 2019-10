Een kijkje op de sprookjesachtige zolders van Zutphen

De Ridders van Gelre namen een kijkje op één van die zolders. Samen met Jeroen Krijnen, die wel vaker over de zolders van oude gebouwen struint. De zolder die ze bezoeken, aan het Oude Bornhof, stamt uit 1350.

De tekst gaat verder onder de video.

'Als je gaat zoeken zijn er een stuk of tien in Zutphen van dit formaat. Dan hebben we het helemaal niet gehad over de kleine huizen', vertelt Jeroen Krijnen. De zolders zijn nog vrijwel intact. 'Natuurlijk is daar wel aan gesleuteld en verbouwd. Maar daar is vaak nog zat achter de gevel uit de middeleeuwen aan te treffen. Dat is erg bijzonder.'

De zolders werden voornamelijk gebruikt voor opslag. 'Je sloeg zaken in, goederen en voedsel, voor een langere periode.' Tegenwoordig halen we snel iets in een supermarkt, toen kon dat nog niet. 'Alles is nu echt instant verkrijgbaar, dat was toen niet zo.'

Bekijk hier de hele uitzending van de Ridders van Gelre.