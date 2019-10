Wijchen zit illegale bewoners vakantiepark achter de vodden

Mensen die illegaal op vakantiepark De Wighenerhorst in Wijchen wonen, krijgen waarschijnlijk in oktober al de eerste handhavingsbrief in de bus. Na ontvangst hebben ze zes maanden de tijd om hun biezen te pakken. Daarna riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10.000 euro.

door Thomas Overdijk

De Vereniging van Eigenaren van recreatiepark De Wighenerhorst diende eind 2018 een handhavingsverzoek in, waarna de gemeente op 21 maart de situatie onder de loep nam. In juni publiceerde Wijchen onderzoeksresultaten: bij 51 procent van de 109 vakantiehuizen is sprake van illegale bewoning. Om hier een einde aan te maken, stuurt de gemeente nu de handhavingsbrieven.

Boete van 10.000 euro

Na ontvangst van de brief gaat een vertrektermijn van zes maanden in. Blijven de illegale bewoners na dat halfjaar toch op het park, dan ontvangen zij per maand een boete van 2000 euro die kan oplopen tot een maximum van 10.000. De gemeente stelt dat de brieven niet allemaal in één keer op de post worden gedaan: ‘De eerste wordt waarschijnlijk nog in oktober verstuurd.'

In juni gaf de gemeente aan dat dit naar verwachting niet zonder slag of stoot zal verlopen: 'We weten niet hoe bewoners reageren bij het ontvangen van de brieven. Er kan onrust op het park ontstaan.'

'Enorme druk op gezinsleven'

Afgelopen weekend stelde D66 Wijchen vragen over de situatie op het vakantiepark. Mensen die op het park mogen wonen, hebben een zogeheten gedoogbeschikking. Volgens D66 wonen er gezinnen waarvan één ouder wél zo’n beschikking heeft, maar de andere ouder niet. ‘En dat zet een enorme druk op het gezinsleven’, aldus fractievoorzitter Emmy Wittenberg.

‘Het is aan de bewoners om hun situatie op te lossen’, reageert de gemeente. 'De gemeente heeft 1,5 jaar geleden aangegeven dat zij actie moeten ondernemen en niet moeten afwachten. Wij halen geen gezinnen uit elkaar. In goed overleg is de gemeente bereid maatwerk te leveren.'

