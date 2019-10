Gemeenten en politie kammen 'witte vlekken' op bedrijventerreinen uit

De gemeenten Westervoort, Zevenaar en Duiven hebben dinsdag gezamenlijk een uitgebreide controle gehouden op bedrijventerreinen. Het doel was in beeld te krijgen wat er in de panden gebeurt en eventuele criminele activiteiten op te sporen.

door Lonneke Gerritsen

De controle is onderdeel van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning. De overheden willen laten zien dat ze hier tegen optreden.

Witte vlekken

Aanleiding zijn de zogenaamde ‘witte vlekken’. Dat zijn plekken en bedrijfspanden waarvan de gemeenten niet precies weten wat er gebeurt. Dit hoeft niet te betekenen dat er illegale activiteiten plaatsvinden. Het kan gaan om panden op een bedrijventerrein of in het buitengebied.

In Westervoort zijn dinsdag zeventien bedrijven gecontroleerd. Volgens veiligheidsadviseur Renzo Willemsen reageerden vrijwel alle pandeigenaren positief en werkten ze meteen mee aan de controle.

'Het was voor sommigen wel even schrikken, want we stonden toch met vijftien man op de stoep. Van politie tot en met een medewerker van Liander', aldus Willemsen. Er is vooral gekeken wat er in het bedrijf gebeurt en of er bijvoorbeeld geen illegale bewoning inzit of andere illegale zaken.

Nader onderzoek

Volgens de Veiligheidadviseur zijn er in Westervoort en Duiven geen hele schokkende zaken aangetroffen. 'Dat was ook niet direct het doel. Maar we hebben nu wel een beter beeld van wat er in voor ons onbekende bedrijven gebeurt.'

Bij een paar bedrijven in Westervoort en Duiven zijn zaken aangetroffen die nog nader onderzocht moeten worden. Wat precies, daar wil Willemsen niet op ingaan.

Hoe de controle in Zevenaar is verlopen is nog niet bekend.

De bedrijventerreinen Centerpoort-Noord (Duiven), Het Ambacht (Westervoort) en Zuidspoor (Zevenaar) zijn onder de loep genomen. De gemeenten hielden de controle in samenwerking met de politie, netbeheerder Liander, douane, brandweer en de omgevingsdienst.