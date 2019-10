Afvalbedrijf Vink stopt met inname asbest particulieren

Particulieren zijn aan minder strenge asbestregels gebonden . 'Er is een onderzoek geweest van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Daaruit bleek dat we het niet fout deden, maar wel dat we onvoldoende controleerden of het van particulieren is. En met onze middelen kunnen we het ook niet beter controleren', legt een woordvoerder van Vink uit.

Volgens het bedrijf was het innemen van asbest van particulieren niet lucratief: ''Zij komen met een aanhanger achter de auto, hebben geen laad- en losfaciliteiten en hebben dus veel meer begeleiding nodig. We hebben er heel veel werk aan. Zakelijke gezien is het niet interessant. Maar we zagen het als onze maatschappelijke verplichting. Als je dan zo door de overheid wordt betutteld, dan stoppen we ermee.'

Kunstgras

In november vorig jaar stopte Vink al met het innemen en recyclen van kunstgrasmatten. Dit nadat er problemen waren rondom de opslag van matten. Die moesten op een bepaalde afstand van elkaar opgestapeld worden vanwege brandveiligheid, maar dat lukte niet omdat er te veel matten binnenkwamen bij het bedrijf.

Onder vuur

Vink ligt al langer onder vuur omdat er sprake zou zijn van verontreinigde grond voor nieuwbouwprojecten. Geleverd zand zou vervuild zijn. De kwestie leidde onder meer tot kritiek op het gemeentebestuur van Barneveld.

