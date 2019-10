Gemis en verdriet in Bennekom; de pijn achter een nieuwsbericht

door Bastiaan van Blokland

Een nieuwsbericht zoals zovele, over een ernstig ongeluk. Maar het leed dat erachter schuilgaat blijft vaak onbenoemd. Omroep Gelderland had contact met Bert Roosenboom uit Bennekom, die zijn vrouw onlangs verloor. Dit is zijn verhaal over hoe het leven nu verder gaat.

Vol op een boom

'De avond, vooral de avond. Dat duurt een hele tijd hoor, voordat dat om is', zegt Bert. Hij roert in zijn kopje koffie, zittend aan de tafel in de woonkamer. Het is zo'n zeven weken geleden sinds hij zijn Tineke verloor.

Op zondagavond 18 augustus rijdt Bert met Tineke naar vrienden in Wekerom. Op de Edeseweg krijgt hij een epileptische aanval. Iets wat hem tot dan toe nooit is overkomen. Hun Citroën knalt vol op een boom; Tineke overleeft de klap niet.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat daaronder verder.



Bert moet naar het ziekenhuis: tien gebroken ribben, blauwe plekken en andere kwetsuren. Toch, zijn herstel verloopt voorspoedig en binnen een week mag hij terug naar huis.

Bezoekjes nemen af

Er wordt goed voor Bert gezorgd; mensen dicht bij hem ontfermen zich over de 78-jarige Bennekommer. Nu, ruim anderhalve maand later, verstommen de talloze bezoekjes.

Af en toe komt er nog iemand langs. Een zoon, een buurman. De wijkhulp. Op de fiets trekt Bert eropuit voor een boodschap. Of om een potje te bridgen. Maar hij zit ook veel thuis, alleen.

Dan daalt het besef in: Tineke is er niet meer. Dagen vloeien in elkaar over. Om de zoveel uur knapt Bert een uiltje op de bank. De pijn in zijn rug speelt hem parten.

Bert en zijn vrouw Tineke. Tekst loopt door onder de foto:

Bert en Ineke samen op de foto. Foto: Omroep Gelderland

Plots eenzaam

'De één kan er goed tegen, de ander kan er niet zo goed tegen', mijmert Bert over zijn plots eenzame leven. En hoe vergaat het hem? 'Niet zo best.' Hij roert weer in zijn koffie en staart uit het raam.

Die woonkamer ademt nog altijd Tineke. Haar tas hangt aan de stoel, alsof zij hem elk moment om kan hangen om de deur uit te gaan.

Op tafel ligt het boek Tonio, van A.F.Th. van der Heijden. Over het verlies van een zoon. Een boek dat haar erg aangreep. De kamer is vol Tineke, maar zonder Tineke.

Zie ook ons nieuwsbericht over het ongeval van Tineke