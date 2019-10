Doetinchem denkt mee over bezuinigingen: 'Alleen commentaar heeft geen zin'

Organisaties die te maken krijgen met de komende bezuinigingen in Doetinchem, zijn hierover maandagmiddag in gesprek gegaan met het gemeentebestuur. Zo'n vijftig belangstellenden kwamen af op de informele bijeenkomst in de Steck.

door Davie Klein Gunnewiek

Doetinchem staat net als veel andere gemeenten voor een grote financiële uitdaging. De gemeente komt negen miljoen euro tekort en ontkomt er niet aan om fors te bezuinigen en keuzes te maken. Diverse organisaties in Doetinchem worden hierdoor getroffen. Tijdens de bijeenkomst konden zij aan verschillende thematafels met de wethouders van gedachten wisselen over de bezuinigingsmaatregelen.

'Verlaging subsidie baart ons zorgen'

Een van de aanwezigen was Riet Vermeer van het Senioren Ontmoetingspunt. Op dit moment ontvangt de stichting nog 85.000 euro aan subsidie, maar in de bezuinigingsplannen zal het Ontmoetingspunt het jaarlijks met 10.000 euro minder moeten doen. 'Dat baart ons grote zorgen', zegt Vermeer. Wat het precies betekent voor de activiteiten van het Ontmoetingspunt, weet hij nog niet.



Daar komt bij dat het college voorstelt om te onderzoeken of het Ontmoetingspunt op een andere locatie gehuisvest kan worden. Op dit moment zit het Senioren Ontmoetingspunt in 't Brenwic, waar ook de bibliotheek is gehuisvest. Doetinchem betaalt jaarlijks 40.000 euro voor de locatie. 'We willen best meedenken over een andere locatie, maar het mag niet ten koste gaan van onze activiteiten', aldus Vermeer.

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek in Doetinchem:

'Kijken waar dingen anders kunnen'

Ook Jos Tiemessen, centrummanager van Doetinchem is afgekomen op de bijeenkomst. 'Het is een hele forse bezuiniging en ik ben benieuwd hoe de pijn verdeeld gaat worden. Daarom ben ik ook nieuwsgierig wat deze bezuinigingen voor effect hebben.' Het stemde Tiemessen blij dat de verbetering van de binnenstad van Doetinchem een aandachtspunt blijft van het college.



'We gaan van een miljoen naar 750.000 euro. Daarbij moeten we gewoon kijken waar dingen anders kunnen, zonder dat de binnenstad achteruit gaat.' Tiemessen gaat hierover op 17 oktober inspreken tijdens de beeldvormende raad. 'Alleen commentaar leveren heeft geen zin, want uiteindelijk hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om met een sluitende begroting te werken.'

Reacties en vragen inventariseren

Wethouder van Financiën Henk Bulten kijkt terug op een constructieve middag. 'De komende dagen gaan we alles inventariseren en dan kijken we hoe we hier verder op inspelen.'

Bulten ontving onder meer reacties over het invoeren van de toeristenbelasting. 'Ik heb niet zozeer gehoord van ondernemers dat ze tegen zijn, maar wel hoe het anders zou kunnen. Je merkt dat ze meedenken en denken in oplossingen.' Volgens Bulten werd ook echt de samenwerking gezocht tussen de wethouders en de verschillende partijen. 'We zullen met elkaar in gesprek moeten blijven.'



Op 17 oktober kunnen de verschillende organisaties inspreken tijdens de beeldvormende gemeenteraad. Op 7 november neemt de gemeenteraad een beslissing over de voorgestelde bezuinigingen.

