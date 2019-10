Vermiste Zoran is terecht: 'Hij leeft, ik ben enorm opgelucht'

Zoran Ilic is terecht. De 40-jarige Apeldoorner werd maandag aangetroffen in de woning van zijn schoonvader. 'Hij leeft. Ik ben enorm opgelucht', vertelt zijn vrouw Vesna.

Volgens haar is Zoran in verwarde toestand aangetroffen in de woning. 'Hij heeft de afgelopen week niet gegeten en heeft blauwe plekken. We zijn onderweg naar het ziekenhuis om hem na te laten kijken.'

De schoonvader van Zoran is momenteel op vakantie. 'Hij is waarschijnlijk door een raam naar binnen gegaan.' Toen hij maandag een raam van de woning opende, werd hij gezien. Vesna kreeg een telefoontje en even later trof ze haar man, tot grote opluchting, weer aan.

Er werd zondag met twaalf honden in het Zuiderpark in Apeldoorn naar de man gezocht. Dat leverde toen niks op.

