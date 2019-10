EXCLUSIEF - Ontsnapte tbs'er laat van zich horen en stelt eisen voor terugkeer

De voortvluchtige tbs’er Ronald van Zwam probeert te onderhandelen over zijn terugkeer. Van Zwam blijft ondergedoken totdat twee medewerkers aftreden, zo schrijft hij in een e-mailwisseling met Omroep Gelderland. De Nijmeegse Pompekliniek gaat niet in op de eis.

door Bastiaan van Blokland en Jenda Terpstra

Zedendelinquent Ronald van Zwam, die vrijdagmiddag tijdens verlof ontsnapte, zocht gisteravond en vandaag via e-mail contact met Omroep Gelderland. In een e-mailwisseling spreekt hij van misstanden bij de Pompekliniek.

Het personeel zou onderbezet zijn en te druk voor goede begeleiding. Verloven zouden daardoor te vaak worden uitgesteld. Therapie zou hij nauwelijks krijgen. Volgens Van Zwam wordt er van alles de kliniek binnengesmokkeld, van cocaïne en cannabis tot drank en (kinder)porno.

De gevluchte tbs'er zegt zich 'besodemieterd' te voelen door personeel van de Nijmeegse kliniek. Vanwege deze misstanden ontsnapte hij, zo laat hij aan Omroep Gelderland weten.

Eisen

De tbs’er stelt eisen voor een terugkeer, schrijft hij. Hij wil dat de kliniek onder toezicht komt en dat de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator aftreden. Pas dan zal hij zich weer melden.

De Pompekliniek gaat niet in op zijn eisen. Een woordvoerder schrijft in een reactie: ‘Deze ontvluchte patiënt is niet in de positie om welke eis dan ook te stellen en wordt hoe dan ook opgespoord.’

Klacht

Het is opmerkelijk dat de zedendelinquent naar Omroep Gelderland gaat om zijn klachten te delen. Maar volgens zijn advocaat, Job Knoester, heeft Van Zwam de klachten al langer. ‘Als ik zie waar hij mee te maken had en als ik vanuit zijn positie kijk, begrijp ik zijn frustratie’, zegt Knoester.

De advocaat staat veel tbs'ers bij en ontving vergelijkbare klachten van andere cliënten op dezelfde afdeling als Van Zwam. Maar niet alle cliënten klaagden. Volgens Knoester ligt de kern inderdaad bij personeelsgebrek. ‘In elke tbs-kliniek veroorzaakt dit problemen, zoals wachtlijsten die oplopen voor een bepaalde therapie of verloven die niet worden ingepland.’

Ontsnapt

Van Zwam ontsnapte vrijdagmiddag, nadat hij op de fiets naar buiten ging met een begeleider. Hij zou boodschappen gaan doen, meldt een bron. Vervolgens ontsnapte hij. Sindsdien jaagt FastNL, een gespecialiseerd team van de politie, op hem.

Het is de tweede keer dat Van Zwam contact zoekt met Omroep Gelderland. Eerder stuurde hij een lange brief waarin hij de Pompekliniek verwijten maakte, onder meer over drank en (kinder)porno die er te krijgen zouden zijn. Ook trekt hij de deskundigheid van het personeel in twijfel.

Bang

In de meest recente e-mails schrijft hij dat niemand bang hoeft te zijn dat hij een delict pleegt. Hij wordt immers niet langer gezien als hoog risico. En dus hoort hij naar eigen zeggen op de resocialisatie-afdeling. Dat hij daar nog niet zat, frustreert hem.

Advocaat Knoester zegt dat hij begrip heeft voor de frustratie van zijn cliënt, maar dat vluchten nooit de oplossing is. ‘Ik denk dat niemand daar beter van wordt, ook mijn cliënt niet.' Volgens Knoester is Van Zwam nu minstens een jaar zijn verlof kwijt. Maar misschien betekent zijn ontsnapping ook dat de instelling haar beleid zal aanscherpen, zegt hij.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen liet dit weekend weten dat hij snel maatregelen verlangt van de Pompekliniek om nieuwe ontsnappingen te voorkomen. De kliniek trok eerder al verloven voor cliënten in. Vanaf woensdag mogen cliënten weer op verlof, met dubbele begeleiding.

