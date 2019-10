Scholengemeenschap Guido wil van hun leerlingen betrokken burgers maken

De school is enthousiast en gaat er voorlopig mee door.

De Maatschappelijke Dienst Tijd wordt niet beperkt tot een week of een paar dagen. Iedere dinsdagmiddag kunnen leerlingen vrijwillig naar een project van MDT, in plaats van naar school te gaan. Dat kan van alles zijn: van een gezellige middag organiseren voor ouderen tot schoonmaken in de wijk of kaartjes schrijven voor mensen die eenzaam zijn, zoals bij het project 'Schrijf eens een kaartje'.

Het ministerie gaat half oktober de proef evalueren. De bedoeling is dat MDT landelijk ingevoerd wordt. Daarvoor verzamelt het ministerie nu de ervaringen van de proeftuinen. In Arnhem waren die ervaringen positief, zegt initiatiefnemer en docent Erik-Jan Hakvoort. 'We willen ze voorbereiden op een opleiding en de toekomst en opvoeden tot betrokken burgers. Met MDT krijgen ze de kans om echt in de praktijk te doen wat ze in theorie krijgen op school.'

Olievlek

En daar zijn de leerlingen best voor te porren, zegt Hakvoort. 'Er zijn er altijd die de kat uit de boom kijken, maar we zien dat het enthousiasme van leerlingen zich als een olievlek uitbreidt.' Hakvoort is dus enthousiast en hij ziet in de ontwerpschets voor de MDT die het ministerie heeft opgesteld dan ook veel elementen terug die zij hebben ingebracht. 'Bijvoorbeeld het 'van betekenis zijn', dat komt rechtstreeks bij ons vandaan. We willen leerlingen laten merken dat je geluk niet afhangt van een baan en geld, maar juist van hoe je van betekenis kunt zijn voor je directe omgeving.'

Wat GSG Guido betreft gaat het project daarom hoe dan ook door - ook als de financiering vanuit de overheid zou stoppen. 'Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen doen. Dit vinden we als school belangrijk.'