Tienduizenden Nijmegenaren gaan samen de stad gezonder maken

door Rob Haverkamp

Peter Mulders gaat als uroloog in het Radboudumc in Nijmegen tussen het opereren door nooit met de lift. 'Altijd met de trap', zegt hij terwijl hij net weer een verdieping hoger gaat. 'Omdat hier ook zo mooi opstaat hoeveel calorieën je ermee kan verliezen.'

Gezondheid naar een hoger niveau

De traptreden laten zien hoeveel je verbrandt met de energie die je erin steekt en zo je gezondheid naar een hoger niveau tilt. Het is een eenvoudig voorbeeld van hoe mensen te enthousiasmeren hun gezondheid te verbeteren. En dat helpt echt, verzekert de uroloog.

'Je krijgt er uiteindelijk energie van', legt hij uit wat het voor hemzelf doet. 'En die energie kun je gebruiken om patiënten goed te kunnen behandelen.'

En de dokter is buitengewoon gemotiveerd om het enthousiasme van zijn eigen stap naar een gezondere levensstijl over te brengen op zijn patiënten 'Dat zou mooi zijn als ik dat kan. Wat ik denk dat die patiënt er wat aan heeft om de behandeling beter te kunnen ondergaan.'

Acht miljard aan zorgkosten

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Samen zijn ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Dat kost onze samenleving jaarlijks 8 miljard aan zorgkosten. Als we niets doen is over 20 jaar 62 procent van de mensen veel te dik. 'Niets zo moeilijk dan het gedrag van mensen te beïnvloeden', zegt Bertine Lahuis. Ze is lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Vandaar dat bijna 40 instellingen en bedrijven in Nijmegen – waaronder het Radboudumc - gaan samenwerken om de inwoners van de stad gezonder te krijgen. Bijvoorbeeld door van elkaar te leren. Want voorkomen is immers beter dan genezen. Lahuis:'Het gaat erom dat wij ons allemaal met elkaar verantwoordelijk voelen om een gezonde gemeente te hebben.'

Goed voorbeeld doet goed volgen

Nijmegen is de eerste stad die, in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, een lokaal preventieakkoord sluit. De opzet is om zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven. Zoals de traplopende dokter ook doet. 'Ik merk gewoon dat het veel makkelijker uit te leggen is als je het zelf ook doet', legt Mulders uit. Dingen als gezond eten, meer bewegen en niet roken. Mulders 'Een rokende dokter heeft het lastiger, denk ik, om het uit te leggen aan een patiënt om met roken te stoppen.'

Alle kleine stapjes helpen. Zoals bijvoorbeeld in het Radboudumc het links laten liggen van de lift. Voor wie dat kan, althans. Lahuis: 'De mensen van de schoonmaak met de karretjes, die krijgen we de trap niet op natuurlijk. Maar de meeste mensen zullen lopen.'