Grote brand in Doetinchem ontstaan na kortsluiting in auto

De brand is ontstaan door kortsluiting in een auto. Het voertuig was maandagochtend binnengebracht bij het bedrijf, aldus de brandweer. Er is nog geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar daar was geen beginnen aan.

NL Alert verzonden

De omgeving is afgezet. Er is sprake van forse rookontwikkeling. Mensen krijgen het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er is inmiddels ook een NL Alert verzonden.

De brand ontstond rond half vier. Anderhalf uur later liet de brandweer weten dat het vuur niet is overgeslagen naar het aangrenzende garagebedrijf. Ook andere panden konden worden gered.

'Het stink hier behoorlijk'

'Het stinkt hier behoorlijk', zegt onze verslaggever ter plaatse. 'Er zijn geen vlammen meer te zien, maar er komt heel veel rook vrij. Die rook trekt richting de binnenstad van Doetinchem.'

De brandweer is metingen aan het doen. Er zijn vooralsnog geen verhoogde waardes geconstateerd. Er liggen wel roetdeeltjes in het gebied rond het pand van SN Auto's.