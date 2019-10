Drukker dan ooit in Elburgs orgelmuseum

Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg heeft het druk. In de eerste negen maanden van dit jaar telde het historische gebouw al meer bezoekers dan normaal in een heel jaar. En dat terwijl het orgel in ons land steeds minder toekomst lijkt te hebben.

'Het instrument staat onder druk', zegt Wilma Seijbel van het museum. Dat komt deels door de ontkerkelijking. 'Kerkgebouwen krijgen een andere bestemming en je kunt niet altijd alles bewaren', zeg de woordvoerder van het museum nuchter. 'Ook is een orgel een enorme kostenpost voor kerkbesturen, want de veelal oude instrumenten hebben onderhoud nodig.'

Veel bezoekers door Museumjaarkaart

Tegelijkertijd heeft het museum dus nog nooit zoveel bezoekers gehad. Voor die stormloop heeft het museum ook wel een verklaring. Ze hebben dit jaar namelijk voor het eerst de Museumjaarkaart. En dus telde het museum tot september al een recordaantal bezoekers.

'Opvallend veel mannen, volgens Seijbel. 'Negentig procent van de bezoekers is man en dat is echt Nederlands. In Engeland en Amerika zijn juist veel meer vrouwelijke organisten.' Er is dus een wereld te winnen, meent ze. 'We horen als een echtpaar binnenkomt zo'n vrouw vaak zeggen: ga jij maar kijken, ik ga wel even winkelen. Ze hebben toch het beeld van bombastische muziek. Terwijl er ook prachtig zachte muziek mee gemaakt kan worden.'

Symposium afgelast

En toch, een symposium van het museum over de toekomst van het orgel is dit weekend afgelast. 'Het minimaal aantal deelnemers was twintig. En er hebben zich minder mensen gemeld', zegt Seijbel.

Tijdens het symposium waren concerten en excursies gepland. Maar er was dus niet genoeg belangstelling. 'We maken ons wel zorgen over de kennis van orgels, want die zit toch vooral bij de oudere generaties', zegt Seijbel. 'En Nederland is orgelland bij uitstek. Onze Nederlandse orgels zijn in de hele wereld gewild. In Azië is de laatste twintig jaar steeds meer interesse voor orgels en daar hebben Nederlandse orgelbouwers volop werk.'

Seijbel blijft positief: 'We zien dat er op de conservatoria toch langzaam weer meer studenten komen die orgel als hoofdvak kiezen en zelfs in popmuziek hoor je de laatste jaren weer af en toe ook orgel. Een beetje een revival van de jaren zeventig toen het orgel veel vaker werd verwerkt in popmuziek. Wij blijven in ieder geval onvermoeibaar doorgaan met onze zaak uitdragen.' Het museum probeert een nieuw symposium te organiseren in het voorjaar.