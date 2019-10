Verdachte Winterswijkse hamermoord hoort straf

De in Winterswijk woonachtige Deme Lulaj werd op 29 oktober 2017 aangereden door een auto met Duits kenteken. De bestuurder sloeg hem vervolgens meerdere keren met een pikhouweel of steigerhamer op zijn hoofd. Hij overleed een dag later in een ziekenhuis in Nijmegen.

Justitie houdt rekening met bloedwraak. Beide families woonden in Kosovo bij elkaar. De verdachte was daar op 12-jarige leeftijd getuige van de moord op zijn vader, die door de broer van Deme Lulaj met een stuk hout op het hoofd werd geslagen.

Verdachte ontkent ondanks dna

De verdachte ontkende tijdens de rechtszaak alle betrokkenheid bij de moord. Toch zijn er dna-sporen van hem op de jas van het slachtoffer aangetroffen. Ook stond de auto waarmee Lulaj werd aangereden op de naam van de Duitse Kosovaarse verdachte.

Hoewel de verdachte dus ontkende ook maar iets met de zaak te maak te hebben, vroeg hij aan het einde van de zitting, twee weken geleden, wel aan de rechter of ze wist 'hoeveel mensen de familie Lulaj had vermoord?' Zijn advocaat reageerde zichtbaar geïrriteerd op de uitspatting van zijn cliënt.

'Licht uit de ogen geslagen'

Volgens de officier van justitie sloeg de verdachte letterlijk toe. 'Hij heeft hem op brute wijze het licht uit de ogen geslagen', verklaarde de officier. Op de fatale plek van de moord in Winterswijk is bovendien een briefje van 5 euro in het bloed aangetroffen. 'Dat heeft met bloedwraak te maken', vertelde de officier. Daarmee zou de dader een vergelding hebben willen verbeelden én een vervolg in de bloedvete hebben willen afkopen.

De gebruikelijke eis is vijftien tot achttien jaar, stelde de officier van justitie, maar gezien de 'barbaarse moord met voorbedachte rade' ging ze voor de maximale eis van achttien jaar.