Steun in de rug voor Warnsveldse bieb

De komende drie jaar hoeven inwoners van Warnsveld niet bang te zijn dat de bibliotheek in hun dorp verdwijnt of nog verder moet inkrimpen. Het Rijk stelt 225.000 euro beschikbaar waarmee de huidige bibliotheek zijn volwaardige functie voorlopig kan behouden.

door Madelien Jansen

Het kabinet schiet in totaal twaalf Nederlandse gemeenten de komende jaren te hulp. Met een bedrag van drie miljoen worden zes nieuwe bibliotheken gerealiseerd en kunnen zes bibliotheken die met sluiting bedreigd worden alsnog openblijven.

De gemeente Zutphen is een van de twaalf gemeenten die in aanmerking komt voor het rijksgeld. Met de extra investering kan de huidige bibliotheek worden behouden. Een opluchting voor het gemeentebestuur, die door geldgebrek zelf niet in staat is om de subsidie aan de bibliotheek te verhogen. Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met het nieuws: 'Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen gedaan worden zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt.'

Kleine gemeenten ondersteunen

Met de investering van in totaal drie miljoen geeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gehoor aan de motie 'Asscher' uit 2017. Deze had als doel om kleine gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden en het versterken van hun bibliotheekvoorziening.

’Bibliotheken zijn van groot belang voor ons allemaal. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding tot stand komt. Maar het is ook een plek waar kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen in boeken en te leren over onze cultuur, met als doel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen’’, aldus Van Engelshoven.

De gemeente Zutphen ontvangt de komende jaren 225.000 euro uit deze zogenoemde 'Asscher-gelden'. In 2019, 2020 en 2021 wordt 75.000 door de gemeente uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.

'Extra steuntje in de rug'

De bieb heeft inmiddels een plan naar het Zutphense college gestuurd waarin staat hoe het geld wordt besteed. 'Samen met de stichting dragen we er zorg voor dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek', aldus ten Broeke.

Gerard Huis in ’t Veld, directeur-bestuurder van Graafschap bibliotheken reageert ook verheugd op het extra geld dat is binnengehaald. 'In de Bibliotheek in ’t Warnshuus kunnen we hierdoor de komende jaren meer activiteiten bieden rond taal en digitale vaardigheden en dat is heel fijn nieuws voor al onze bezoekers en leden. En mooie lezingen in nauwe samenwerking met ’t Warnshuus!'

Naast Zutphen krijgt er nog één Gelderse gemeente steun uit Den Haag. Ook de bibliotheek gemeente Nijkerk heeft extra geld gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de nieuwe locatie in Nijkerkerveen.

Zie ook: