Metersgrote zeearend op transport over Rijn bij Arnhem

Een zeearend van zes meter hoog gaat dinsdag op transport over de Nederrijn bij Arnhem. Het kunstwerk van Erik Mattijssen krijgt daarna een tijdelijke plek in de Nieuwstraat voor de Biënnale Gelderland. Die kunstexpo is zowel in Arnhem als in Nijmegen te bezoeken.

Kunstenaar Erik Mattijssen maakte een enorme zeearend voor de kunsttentoonstelling Biënnale Gelderland, die dit jaar draait om de grens tussen mens en natuur. Het is maar een kilometer, maar toch was transport over de weg zo'n uitdaging dat er uiteindelijk voor het water gekozen werd. Zeven man zijn er nodig om het gevaarte vervolgens van de Nieuwe Kade naar de Nieuwstraat te vervoeren. Daar komt hij boven de Jansbeek te hangen.

Het idee voor de zeearend ontstond toen Mattijssen op eerste kerstdag in een verlaten stad rondliep en zich opeens kon voorstellen hoe het er tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog geweest moest zijn. De subtiele dreiging die er vanuit ging, verbeeldde hij in de zeearend.

Radioverslaggever George Borghouts bij het kunstwerk:

Biënnale in twee steden

De biënnale wordt normaal gesproken afwisselend in Arnhem en Nijmegen gehouden, maar is dit jaar zowel in Arnhem als in Nijmegen te zien. 'Eigenlijk was Arnhem nu aan de beurt, maar Museum Arnhem is nog dicht vanwege een verbouwing. Daarom nam directeur Hedwig Saam van Museum Valkhof het initiatief om het dan samen in beide steden te organiseren', vertelt woordvoerder Judith Heykers.

Kunstenaars maakten allemaal twee kunstwerken, eentje voor elke stad. De werken in Arnhem staan vrijwel allemaal in de buitenlucht en zijn gratis te bezoeken. Die van Nijmegen staan in Museum Valkhof, waar normale entree van het museum wordt gevraagd. Er hangt ook werk in de Expo Plu in Nijmegen en Studio Omstand in Arnhem.