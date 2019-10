Natuur wordt toegankelijker; met een rolstoel langs de akkers

Veel bestaande wandelpaden in de natuur zijn niet altijd even geschikt voor rolstoelen, kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. Daarom worden steeds meer bestaande paden aangepakt. Het is de bedoeling letterlijk de drempels weg te nemen die mensen met een beperking vaak weerhouden van een wandeling in de natuur. Natuurmonumenten gaat in veertig natuurgebieden in Nederland dit soort paden realiseren.

Bestaande routes aangepakt

De nu aangepakte wandelroute in park De Hoge Veluwe gaat langs de akkers van Oud-Reemst en is een kilometer lang. Dat was al een bestaande route, maar die is nu half verhard. Daardoor kunnen mensen in een rolstoel, ouders met een kinderwagen of mensen die afhankelijk zijn van een stevige en vlakke ondergrond nu zonder problemen de natuur in.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Mark Mandemakers:

Natuurmonumenten heeft daarnaast een rolstoelvriendelijke picknickbank gemaakt op de route, een extra bankje om uit te rusten en een speciale gehandicaptenparkeerplaats.

Het familiepad in Otterlo wordt, niet geheel toevallig, geopend in de Week van de Toegankelijkheid. Om die week wat extra glans te geven, wordt er dagelijks een speciale safari georganiseerd.