Driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen gaat dicht

Het besluit komt niet echt uit de lucht vallen. Volgens een woordvoerder heeft de chef-kok het er al zeker een jaar over. 'Het is niet over een nacht ijs gegaan en daarnaast is er ook in overleg met Michelin besloten om te stoppen, want Michelin heeft ze natuurlijk ook groot gemaakt.'

Jacob Jan Boerma zegt dat het restaurant 17,5 jaar zijn kind is geweest. 'Het waren mega-intensieve jaren die uiteindelijk eind 2013 leidden tot een derde Michelinster. Het was knallen tot op het bot, maar het was het meer dan waard.'

'Droom begonnen in de auto'

Boerma vertelt dat hij al vanaf jongs af aan wist dat hij een sterrenrestaurant wilde. 'Ooit begon deze droom bij mijn ouders op de achterbank. Die droom is nu meer dan uitgekomen. Ik zit in 2020 al 30 jaar in het vak. Nu is het tijd voor een mooie verandering.'

'Geen nieuw restaurant in Vaassen'

Het sluiten van De Leest betekent niet dat dat Jacob Jan Boerma stopt met koken. Hij wil de vrijheid gebruiken om andere concepten te gaan uitvoeren. Begin volgend jaar wil hij zijn eerste nieuwe formule opzetten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet in Vaassen zijn. 'Vaassen heeft ze veel gebracht, maar het heeft ook beperkingen. Denk aan het bereizen', zo meldt de woordvoerder.

Historie

De Leest opende in de zomer van 2002 haar deuren en behaalde binnen vijf maanden de eerste Michelinster. Een tweede ster volgde in 2007 en in 2013 kwam dus de derde ster. Het restaurant in Vaassen is één van de 123 restaurants in de wereld met drie Michelinsterren en pas het vierde restaurant ooit die deze erkenning heeft gehad in Nederland.

Een keer eerder stopte een sterrenrestaurant in Gelderland uit eigen beweging. Dat was De Stenen tafel in Borculo in 2010.

