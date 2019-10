Pompekliniek test enkelband bij tbs'ers op verlof

De enkelband moet voorkomen dat tbs'ers er tussenuit knijpen tijdens hun verlof. De Pompekliniek is één van de de vijf forensisch psychiatrische centra en klinieken die deelnemen aan de proef. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Informatie voor personeel

De Pompekliniek houdt maandag een personeelsbijeenkomst na de ontsnapping van een tbs'er. De instelling wil het personeel bijpraten over de maatregelen die worden genomen na de derde ontsnapping in korte tijd. Of in deze bijeenkomst ook al gepraat wordt over de nieuwe test, is nog niet bekend.

De man die vrijdag de benen nam is nog steeds niet gevonden. Volgens De Telegraaf gaat het om Ronald van Z.: een zedendelinquent uit Harskamp. 'We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, maar deze zijn niet volledig uit te sluiten', meldt een woordvoerder van de kliniek. 'Drie op een rij is te veel.'

'De schrik is er'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen gaf zaterdag aan dat hij begeleid verlof wil aanpakken. Naar eigen zeggen sprak hij na de ontsnapping direct met de directeur van de kliniek. 'Was dit toeval? De casus van gisteren lijkt wel heel veel op die van vorige maand', stelt Bruls. Hij denkt dat de Pompestichting de ernst van de situatie inziet: 'De schrik is er.'

'We begrijpen de zorgen van de burgemeester', reageerde de woordvoerder. 'Er zal dan ook onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de toedracht van deze onttrekking.'

Voor de burgemeester is dat niet voldoende. Er moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen komen, vindt hij. 'Daarover willen we met de Pompestichting in gesprek', laat hij maandag via zijn zegsman weten.

