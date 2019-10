Klaas heeft zilver uit kasteel Sypesteyn en verkoopt het graag terug

Althans, dat is het verhaal wat in de familie bekend is. Salentijn nam het mee naar de taxatiedag van het Omroep Gelderland-programma Schatgraven. Het doosje is gemaakt in Leiden, wat bijzonder is. 'Er is weinig, echt mooi antiek zilver, gemaakt in Leiden', vertelt taxateur Remi Gerritsen.

Kasteel Sypesteyn

In de deksel staat een verhaal gegraveerd dat refereert aan kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. Daar komt het ook vandaan. Bijna al het zilverwerk wat daar vandaan komt is nog steeds in het bezit van de adellijke familie, behalve dit tabaksdoosje.

Taxateur Gerritsen denkt dat het doosje zo'n 3.000 euro waard is. Het kasteel wil het doosje graag overkopen. Het voorwerp komt dan in de collectie van kasteel Sypesteyn terecht. Salenstijn: Dat vind ik leuker dan dan dat hij bij mij in de kast staat.'

