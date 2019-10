Deze 'lieve' vaas heeft een bijzonder fout verleden

Bij toeval kwam de vaas op tafel bij taxateur Marcel Brouwer tijdens een uitzending van Schatgraven. 'Ik ben afgestudeerd op Cris Agterberg', vertelt hij. De vaas is in het bezit van meneer Buren uit Scherpenzeel.

De tekst gaat verder onder de video.

Buren kreeg de vaas als erfenis van zijn moeder. 'Mijn opa heeft bij Westraven gewerkt.' Westraven is een tegelfabriek in Utrecht. Onderop de vaas staat ook een stempel van de fabriek. Het ontwerp is echter van Agterberg.

Veel van het werk van de Utrechtse sierkunstenaar is verloren gegaan. 'Dat had onder meer te maken met zijn positie in de Tweede Wereldoorlog', legt taxateur Brouwer uit. 'Hij was zelfs leider van een divisie van de Kultuurkamer'. Na de oorlog oordeelde een rechter dat Agterberg geen bloed aan zijn handen had gehad.

Zijn rol in de oorlog had nadien veel invloed. 'Veel mensen wisten het wel en dachten: die spullen willen we niet om ons heen.' De waarde van de vaas wordt geschat op 100 euro.

