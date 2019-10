Fries museum leent Zutphens topstuk

Een inwoonster van Zutphen die in het jaar 882 werd vermoord door Vikingen verblijft vanaf deze week in Leeuwarden. Museum Hof van Heeckeren in Zutphen heeft het skelet van het Vikingslachtoffer uitgeleend aan het Fries Museum. Daar opent op 19 oktober de tentoonstelling Wij, Vikingen.

De vrouw woonde in de negende eeuw op de plek waar later de stad Zutphen zou ontstaan. Ze is in de jaren negentig gevonden bij werkzaamheden op het 's-Gravenhof. Duidelijk is dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen.

Door een klein muntje dat bij het skelet is gevonden weten archeologen dat Vikingen de daders waren. Het is één van de belangrijkste archeologische vondsten uit de geschiedenis van Zutphen. Jarenlang lag het in een depot en sinds twee jaar maakt het deel uit van de vaste opstelling in Museum Hof van Heeckeren. De Ridders van Gelre laten het skelet vanavond zien in de eerste aflevering van hun nieuwe tv-serie op Omroep Gelderland. Daarin belichten ze iedere week de geschiedenis van een Gelderse stad of regio.

Begin van Zutphen

Na de Vikingaanval ontstond op de plek van de uitgebrande nederzetting een nieuw dorp. Om zich tegen vijanden te beschermen, bouwden de inwoners een aarden ringwal om hun woonplaats. Daar zou later de stad Zutphen uit ontstaan. De Ridders van Gelre beginnen vanavond hun verhaal van Zutphen met de Vikingaanval. Daarna volgen ze de belangrijkste gebeurtenissen en plekken uit de stadsgeschiedenis met de Hanze, de Burgerzaal, de Berkelruïne en de Librije als enkele hoogtepunten.

Gelredag

Ridders van Gelre is maandagavond vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland en wordt ieder uur herhaald. Zaterdag 12 oktober is de Gelredag bij archeologisch openluchtmuseum Erve Eme in Zutphen. Daar vindt in het weekend een Vikingenfestival plaats. Tot zaterdagmiddag 12.00 uur is de toegang gratis.