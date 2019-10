Opa Wiet al in kerstsferen: kerstboompjes op bestelling

Goudgele kerstboompjes met een vogel als piek of een zwart-gele kerstboom voor een Vitesse-fan. Bij Wiet van den Heuvel, alias 'Opa Wiet' is alles mogelijk. 'De mensen vinden het mooi. 'Prachtig', zeggen ze dan.'

Bericht gaat verder onder de video

'Wat de mensen maar willen'

Al 25 jaar maakt Van den Heuvel de boompjes. Hij is daarmee een begrip in de wijk Klarendal. Eerder was hij te zien in het EO-programma 'Typisch Klarendal'.

Vanaf deze week zit de 89-jarige weer dagelijks in zijn knutselruimte en is hij bezig met het opbouwen van kleine kerstboompjes. Dat gaat vaak op bestelling, want Opa Wiet maakt kerstboompjes in alle kleuren. 'Wat de mensen maar willen.'

Twee per dag

Zijn dochter Corrie van Lingen houdt de bestellingen bij. 'Hij maakt er ongeveer twee per dag. Vorig jaar hebben we er volgens mij wel 130 verkocht.' Het zijn kleine boompjes die Opa Wiet nauwkeurig in elkaar knutselt. 'De Albert Heijn hier in de buurt wilde ook al wat boompjes in hun kleuren hebben. En de Coop heeft ook al een bestelling geplaatst', vertelt Corrie.