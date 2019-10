Volleyballers van Orion hebben eerste prijs alweer binnen

De volleyballers van Orion hebben zondag de eerste prijs van het nieuwe seizoen gepakt. Door in een spannende vijfsetter af te rekenen met bekerwinnaar Draisma Dynamo uit Apeldoorn, is de landskampioen uit Doetinchem de winnaar van de Supercup.

'Ik denk dat het een hele spannende Supercup was', stelt spelverdeler Pim Kamps. 'Dat heb je niet elk jaar, want iedereen zit aan het begin van het seizoen. Maar deze teams staan er prima op allebei en het is lekker om dan aan deze kant van het net te eindigen.'

Desondanks speelden beide teams volgens trainer Martijn van Goeverden nog niet op hun best. 'Het was heel grillig', aldus de trainer. 'Dat je hem dan er uit sleept is altijd fijn voor de groep. Een mooie boost aan het begin van het seizoen.'

'Gingen ook veel dingen mis'

Kamps genoot van de energie die de twee teams op de mat legden. 'Er gingen ook heel veel dingen mis', aldus de spelverdeler. 'Maar er zat in ieder geval strijd in, van beide kanten. Het was lekker fel en dat is mooi aan het begin van het seizoen.'



De Supercup werd vooraf nog gezien als de minste prijs van het seizoen, maar desalniettemin een prijs. Het verslaan van Dynamo en daarmee nu al iets kunnen toevoegen aan de prijzenkast geeft een boost aan Orion. 'Het biedt heel veel moois voor de komende maanden', aldus Kamps. 'Het wordt een mooie competitie met vier sterke teams. Het wordt hartstikke gaaf.'

Dit succes smaakt naar meer

De winst smaakt ook voor Van Goeverden naar meer, maar hij houdt nog een kleine slag om de arm. 'We zijn ook realistisch', stelt de trainer. 'Er is nog geen bal in de competitie gespeeld. Dit is mooi meegenomen, maar we weten dat morgen het vizier weer op de lange termijn is gesteld. Er moet nog heel veel gebeuren richting het kampioenschap.'