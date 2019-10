Nadine Visser zesde in WK-finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft in de finale van de 100 meter horden op de WK in Doha geen medaille kunnen bemachtigen. De 24-jarige Arnhemse atlete eindigde als zesde in de finale. Ze liep een tijd van 12,66.

De Amerikaanse Nia Ali won de titel in 12,34. Haar landgenote Kendra Harrison behaalde het zilver in 12,46. De Jamaicaanse Danielle Williams pakte het brons in 12,47.

Visser stond voor de tweede keer op rij in de finale van de 100 meter horden. Ze eindigde bij de vorige WK in Londen als zevende. Ze had in de halve finales in Doha haar Nederlands record aangescherpt tot 12,62.

