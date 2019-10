Vrouw vermiste Zoran ten einde raad: 'Hij gaat echt nooit weg'

'Hij gaat echt nooit weg. Hij gaat naar zijn werk en is thuis. Om bij zijn gezin te zijn. We maken ons daarom ook enorme zorgen', vertelt een zeer geëmotioneerde Vesna zondag aan Omroep Gelderland.

'Zijn telefoon is op dit moment uit. We krijgen hem ook niet meer te pakken. Maar de telefoon is vanaf 1 oktober wel aan geweest. Mijn vraag naar de politie was om te kijken of ze zijn telefoon konden traceren, zodat we konden zien wat zijn laatste locatie was. En we wisten waar we moesten zoeken.'

'Niet urgent genoeg'

De officier van justitie verklaarde dat de zaak niet urgent genoeg was om de telefoon te traceren, tot woede van de familie Ilic. Op social media is de vermissing inmiddels massaal gedeeld en dat leidde zondag tot een zoekactie met honden in het Zuiderpark in Apeldoorn, vlakbij het huis van de familie Ilic.

Vesna: 'Als hij naar buiten ging, dan was hij in de buurt. Dan was hij in het park en zat hij ergens. Daarom denk ik ook dat hij hier ergens moet zijn. Ik weet alleen niet waar.'

Smeekbede

De zoekactie leverde zondag niets op. Simone Reekers, een vriendin van de familie: 'We hopen dat er iemand is die ons meer kan vertellen of die hem gezien heeft. In welke toestand dan ook. Laat het weten. En als Zoran dit zelf ziet, neem alstublieft contact op met de familie en laat weten dat je in orde bent. Dat is het belangrijkste voor ons, op dit moment.