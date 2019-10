Aad is op de vlucht voor vieze lucht en hij is niet de enige

Ook Aad Piekaar die in Nunspeet in de buurt van de A28 woont, heeft op vakantie in Duitsland veel minder last van zijn COPD- en ASTMA-aandoening. Daar krijgt hij wel genoeg lucht en kan hij wel diep genoeg ademen.

Piekaar heeft 50 procent longcapaciteit en heeft sinds enkele jaren COPD. Wat de verhuizing tegenhoudt is het contact met zijn kinderen en kleinkinderen, maar hij heeft er ook de (financiële) mogelijkheden niet voor.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Telefoon staat roodgloeiend

Sinds het Longfonds bekend heeft gemaakt dat Nederland enkele tientallen luchtvluchtelingen heeft, hebben zich al veel meer mensen aangemeld, die zouden willen verhuizen naar een plek waar de lucht schoner is, zegt Herman Vijlbrief van het Longfonds.

Schone lucht is voor steeds meer Nederlanders van levensbelang. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 11.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling, schrijft het Longfonds.

Schoonste lucht in Achterhoek en Noord-Veluwe

Ook binnenshuis krijg je veel fijnstof binnen. Zelfs meer dan buiten. Na het koken bijvoorbeeld blijft er nog uren fijnstof in de lucht hangen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Op Schiermonnikoog is de schoonste lucht van Nederland.

Als je kijkt naar schone lucht in Nederland dan zit Gelderland in de middenmoot. De Achterhoek en Noord-Veluwe zijn het schoonst. De lucht in de grote steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen is het minst schoon in onze provincie.