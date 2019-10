Pompekliniek over nieuwe ontsnapping: 'Drie is te veel'

De Nijmeegse tbs-instelling De Pompekliniek geeft aan dat er te veel mis gaat, de laatste tijd. 'We doen er alles aan incidenten te voorkomen, maar deze zijn niet volledig uit te sluiten. Maar drie op een rij is teveel', meldt een woordvoerder. Er komt een onafhankelijk onderzoek.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vertelde zaterdag snel maatregelen te willen omtrent begeleid verlof. Dat vanwege de ontsnapping van een tbs'er uit de Pompekliniek vrijdag. De derde in korte tijd, Volgens de Telegraaf gaat het deze keer om Ronald van Z., een zedendelinquent uit Harskamp. Omroep Gelderland beschikt over een lange brief die Van Z. stuurde vanuit de kliniek. Daarin somt hij misstanden op.

De Pompekliniek laat via een woordvoerder weten in een verklaring: 'Deze brief kennen we niet en daarom kunnen we daar niet op reageren. De berichtgeving van Omroep Gelderland spitst zich voornamelijk toe op de vermeende aanwezigheid van verboden spullen binnen de Nijmeegse behandelkliniek. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen onze klinieken.'

'Uitzoeken en nadere maatregelen nemen'

'Hiertoe voeren we een streng toegangs- en controlebeleid voor patiënten, personeel en bezoek. Denk hierbij aan dat bezoek door een detectiepoort moet, meegebrachte handbagage wordt gescand en dat de kleding en bagage van bezoek kan worden gecontroleerd, al dan niet met inzet van een drugshond. We gaan dit verder uitzoeken en mocht er wat aan de hand zijn, dan zullen we nadere maatregelen nemen. Het beeld dat in de berichtgeving van onze medewerkers wordt geschetst, komt niet overeen met de senioriteit en professionaliteit van onze mensen.'

Zorgen van de burgemeester

Over de zorgen van de burgemeester zegt de leiding van de kliniek: We begrijpen de zorgen van de burgemeester. Er zal dan ook onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de toedracht van deze onttrekking. We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, maar deze zijn niet volledig uit te sluiten. Maar drie op een rij is teveel.'

'Belangrijk is dat een patiënt op een veilige en verantwoorde manier terug kan keren in de maatschappij. Daarbij is het continu zoeken naar de juiste balans tussen behandelen en beveiligen. Daar hoort verlof bij. Zonder verlof is het niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving. Over diverse veiligheidsaspecten in en om de behandelkliniek, waar we al ruim 50 jaar zijn gehuisvest, hebben we altijd goed contact met de gemeente Nijmegen gehad en wij gaan zeker in op de vragen van de burgemeester.'