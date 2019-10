'Gouden Sifan' zoekt nieuwe coach en komt mogelijk terug naar Arnhem

De zoektocht naar een nieuwe coach voor Sifan Hasan is begonnen. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie ziet de mogelijkheid dat de topatlete weer op Papendal in Arnhem komt trainen.

De atlete die Nederland twee gouden medailles bezorgde op de wereldkampioenschappen atletiek (1500 en 10.000 meter), zit zonder coach. Haar Amerikaanse trainer Alberto Salazar kreeg tijdens het toernooi in Doha te horen dat hij per direct voor vier jaar is geschorst voor het overtreden van dopingregels.

'Sifan wil het liefst niet weg uit het Oregon Project in Amerika. Ze is er een betere atlete geworden; ze heeft hier in Doha twee exceptionele prestaties geleverd. Er zijn daar natuurlijk andere trainers, maar de vraag is of ze dat moet willen. Imago speel hierbij een grote rol, want ook al hebben wij het volste vertrouwen in haar als schone atlete, die zaak rond Salazar heeft ook haar imago geschaad.'

'Vertrek was nodig'

Roskam blijft het besluit verdedigen dat de de bond haar in 2016 liet vertrekken naar het Oregon Project. 'Voor ons was duidelijk dat zij toen een professioneel programma nodig had om haart talent verder te kunnen ontwikkelen. Wij konden dat niet bieden. We wisten dat Salazar omstreden was en dat er een onderzoek gaande was. Daarom hebben we toen als voorwaarde gesteld dat de hele medische begeleiding van Sifan bij ons zou blijven', aldus de technische baas.

Nu is het moment gekomen om alle beschikbare scenario's te bekijken, zegt Roskam. 'Het WK is voorbij, we nemen even afstand en gaan dan alle opties bekijken. Papendal kan een prima plek zijn voor haar, maar alles hangt af van wie haar coach wordt. Die moet vakkundig zijn en er moet een klik zijn met Sifan, dat is cruciaal. Dat over ruim negen maanden de Olympische Spelen al beginnen, maakt het wel lastiger', besluit hij.

