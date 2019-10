Zoekactie met 12 reddingshonden naar vermiste Zoran llic

In en rondom het Zuiderpark in Apeldoorn is een grote zoekactie gaande. Met 12 reddingshonden wordt gezocht naar de vermiste Zoran llic.

De vader van vier kinderen is sinds vorige week dinsdag spoorloos en zijn familie en vrienden maken zich grote zorgen. De 40-jarige Zoran woont in de wijk Apeldoorn Zuid. Volgens zijn familie is hij in verwarde toestand vertrokken zonder zijn telefoon en portemonnee mee te nemen.

Spoorloos

De Stichting Reddingshonden RHWW in Duiven is sinds zondagochtend met 16 medewerkers aan het zoeken in het park. 'De familie van de man heeft ons ingeschakeld omdat ieder spoor van hem ontbreekt', zegt Louise Smits van de stichting.

Volgens haar is Zoran al een keer eerder vermist geweest. 'Hij is toen weggelopen en later teruggevonden in het park. Daarom zoeken we daar nu, omdat we geen andere aanknopingspunten hebben', aldus Smits.