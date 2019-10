Arnhem geniet voor de allerlaatste keer van levende standbeelden

'Dit hoort bij Arnhem', 'ónbegrijpelijk dat dit verdwijnt' en 'als ondernemer was ik heel blij met dit evenement, want het brengt altijd duizenden bezoekers naar de stad'. Dat zijn de veel gehoorde reacties op het verdwijnen van het festival. Artiesten, bezoekers en ondernemers vinden het jammer dat na een lange traditie het World Living Statues Festival deze zondag voor het laatst gehouden wordt.

Foto: Omroep Gelderland

Ondanks de regen hebben meer dan 130 acts een plekje gezocht in de binnenstad. Voor veel van hen is op het laatste moment nog een tentje geregeld. Vanwege de weersomstandigheden is het veel minder druk dan voorgaande jaren.

Doodstil staan

Twee Romeinse gladiatoren met een strijdwagen; een beeldengroep die uit een schilderij lijkt te stappen; een koppel dat lijkt op een setje Delfts blauwe beeldjes: ze staan allemaal doodstil, bijna niet te onderscheiden van een echt beeldhouwwerk. tot iemand een muntje in een mandje gooit of het beeld aanraakt: dan beweegt het beeld plotseling en begint het publiek te lachen.

Ik was het leuren om geld helemaal zat Organisator World Living Statues

Organisator en bedenker Robin Hagen betreurt ook dat dit verdwijnt. Maar: 'Ik was het helemaal zat om elke keer opnieuw bij de gemeente te moeten leuren om geld. We hebben sinds 2005 elk jaar een prachtig evenement neergezet dat heel veel bezoekers trok, maar sinds 2015 moeten we steeds opnieuw bedelen. Ik ben er klaar mee. Het voelt als een huwelijk dat is uitgeblust.'

Gemis

Ook wethouder Hans de Vroome vindt het jammer dat het festival stopt. Het is een gemis voor Arnhem, maar de organisator vroeg elke keer meer geld. We hebben hem suggesties gedaan om andere geldschieters te zoeken. Het is tenslotte een wéreldkampioenschap. Maar dat wilde hij niet. Toen hebben wij een afweging moeten maken en besloten er niet nog meer geld in te steken.'

Foto: Omroep Gelderland

De organisator heeft besloten er met een 'Big Bang' uit te gaan. 'Alle kampioenen van afgelopen jaren zijn naar Arnhem gehaald om nog een keer te schitteren. Aangevuld met héél veel andere professionals en top-amateurs.'

Doorstart?

Zowel de organisator als de wethouder sluiten een vervolg op een andere manier niet uit. Hagen: 'Er zijn steden in het buitenland die interesse hebben in het festival, dus misschien ga ik het daar wel organiseren.'

En de wethouder: 'We concentreren ons nu even op deze laatste keer en daarna moeten we nog eens om de tafel. Misschien is een Nederlands kampioenschap in Arnhem wel beter te betalen. dan hoeven we niet al die acts uit het buitenland te halen. Dat is duur.'

