Planten en vlinders in winterstand, Passiflorahoeve is dicht

Fokke Meerlo is alvast bezig in het restaurant. 'Ik haal alle stoelen en tafels hier weg, zodat we hier straks alle planten kunnen plaatsen. Die planten staan nu verspreid over het hele terrein, maar dat komt hier straks allemaal op een paar vierkante meter te staan. Deze ruimte houden we dan lekker warm en vochtig, zodat de planten overleven.'

De Passiflorahoeve kent verschillende tuinen: voor tropische vlinders, tropische planten, Europese vlinders en planten, buitenruimtes en een kweekruimte. 'Voor de Europese vlinders hoeven we niets te regelen: die overwinteren op hun eigen manier', legt Meerlo uit. 'Maar de exoten hebben wel wat hulp nodig.' De tropische vlindertuin behoudt daarom een temperatuur van 18 graden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Water en eten

Gids Theo Bax laat zien hoe die tuin er nu uitziet. 'Zelfs nu zijn de vlinders al niet heel actief meer, het is gewoon te koud voor ze. In de winter geven we ze wel gewoon water en eten, maar wat ze verder doen, moeten ze zelf weten.' Hij doet zijn zaklamp aan en tilt een blad op. 'Kijk, hier heeft een vlinder recent nog eitjes gelegd. Dat kunnen ze in de winter blijven doen, maar de kans is wel een stuk kleiner.'

Bax heeft de hele zomer groepen rondgeleid. 'Er komen hier veel mensen, ik ben steeds aanwezig om bijvoorbeeld die eitjes aan te wijzen. Daar loop je als bezoeker anders gewoon aan voorbij.' Ook in de winter zal hij regelmatig in de Passiflorahoeve komen. 'Om te kijken of ik iets kan doen. Ik zal niet meer met stenen gaan sjouwen, daar ben ik te oud voor, maar ik kan heus nog wel wat', lacht hij.

'Dit blijft een dagtaak'

Buiten wordt de grote tuin helemaal leeggehaald. 'We halen alle planten weg', laat Bax zien. 'En alle onkruid dat daarna opkomt, snoeien we ook weg. Dan kunnen we in het voorjaar weer opnieuw inzaaien.'

Meerlo is niet bang dat iemand zich zal vervelen. 'Er is natuurlijk van alles te doen, de planten moeten verpot worden, er moet gesnoeid worden, de rupsen moeten verzorgd blijven worden, net als de vlinders die er nog zijn. Dat blijft gewoon een dagtaak, dus die paar maanden zijn ook zo weer voorbij.'