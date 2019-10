VIDEO | Stoet vrachtwagens verrast zieke Kody (5): 'Vet, mag ik daarin rijden?'

'Toeoeoeoettttt!', volop claxonnerend komt een stoet vrachtwagens de straat inrijden waar de 5-jarige Kody Wiggers woont. Hij schrikt zo, dat hij meteen naar binnen rent. Maar als de vrachtwagens stilstaan, komt hij toch naar buiten en rent ernaar toe. 'Vet!', roept hij. 'Mag ik daarin rijden?'

Frank Bakker van Stichting Noah4All, een club van mensen in de logistiek die ernstig zieke kinderen helpt, zet Kody in de vrachtwagen bij chauffeur Rian. Kody kijkt zijn ogen uit: 'Het liefst wil ik zelf sturen.' Maar het meerijden vindt hij ook prachtig.

Tekst gaat verder onder de foto.

Op de parkeerplaats van stadion GelreDome zetten alle chauffeurs de trucks even stil voor verzamelde familie en vrienden. Kody loopt een rondje om de wagens. 'Mooi', zegt hij als hij zijn handjes over de voorkant van de vrachtwagen laat glijden. 'Want er zitten lichtjes in.'

Wondertje

Ook voor zijn moeder Debby, die hem in haar eentje opvoedt, is het een bijzondere dag. 'Kody is écht mijn wondertje, want de meeste kindjes die de chromosoomafwijking hebben die Kody heeft, overleven dat niet', benadrukt ze.

'Maar de zorg is zwaar en intens en dan is zo'n dag als vandaag voor mij ook even opladen. Even een andere setting, dan dat je normaal hebt. Kody ziet zoveel ziekenhuizen dat het heel fijn is om even je gedachten ergens anders op te focussen. Als je dan ziet dat hij blij werd toen de vrachtwagens de straat in kwamen rijden....', gaat Debby verder.

Dan is het tijd om weer in de stappen voor een rondje Gelderland met als eindbestemming een pannenkoekenrestaurant.

Bekijk hier de reportage met Kody en Stichting Noah4All: