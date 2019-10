Bij Vitesse genieten ze van 'lucky win'

'Soms win je wedstrijden zo', zei Max Clark, de uitblinker aan Arnhemse zijde na afloop. 'We moesten diep gaan en speelden een half uur goed, maar daarna moesten we ons ingraven. Dat we winnen is fijn.'

Tekst gaat verder na de video:

En in die winst had Clark een groot aandeel. Hij maakte de 1-0, voorkwam de 1-2 vlak voor rust door een bal van de doellijn te halen en had de assist bij de 2-1 voor Vitesse. 'Maar het is niet mijn overwinning hoor. Niet alleen ik win, maar het hele team. Ik speel namelijk niet voor mezelf, maar voor de fans. Het is fijn om voor hun te winnen.'

Blessure Tannane

Een keerpunt in de wedstrijd was de blessure van Oussama Tannane. De middenvelder van Vitesse landde verkeerd na een duel en had last van zijn knie. Hij verliet per brancard het veld. Daarna werd het spel van Vitesse ook meteen minder.

'We moesten ons spel toen aan gaan passen. Hij is altijd in beweging en zorgt voor druk naar voren', aldus Clark.

Maar toch vindt trainer Slutskiy niet dat dat een reden mag zijn voor het mindere spel. 'Hij is belangrijk ja, maar het moet niet uitmaken wie er speelt. Navarone Foor is ook een goede speler en dan moeten we hetzelfde niveau halen.

Hoe het nu met Tannane is, is nog niet geheel duidelijk. 'Het lijkt niet heel ernstig te zijn', zegt Slutskiy. 'Hij heeft last van zijn knie, maar morgen zullen we meer weten.'

'Geen tennis'

Uiteindelijk won Vitesse dus door een blunder van Utrecht-doelman Maarten Paes, die een schotje van Matavz door zijn benen liet rollen. Slutskiy kon er stiekem wel een beetje om glimlachen. 'We waren gelukkig ja, maar soms is het zo. In het tennis zeg je dan wel eens sorry als je net een punt scoort via de netrand. Maar dit is geen tennis. Vandaag hadden we het geluk aan onze kant.'

20 thuiswedstrijden ongeslagen

Door de winst tegen FC Utrecht is Vitesse nu al 20 thuiswedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag was tegen Ajax, op 2 september 2018. 'Thuis is het altijd makkelijker, voor elk team', zo stelt trainer Slutskiy. 'Het is leuk, maar PSV verliest al drie jaar niet thuis. Dat is toch wat anders.'